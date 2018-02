Klauwgezondheid controleren via tankmelkonderzoek

Klauwproblemen hebben meerdere oorzaken. Eén ervan kan het rantsoen zijn. Voor gezonde klauwen zijn voldoende biotine, mangaan en zink essentieel.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een tankmelkonderzoek ontwikkeld waarmee gemeten kan worden of de voorziening van biotine, mangaan en zink voldoende is. Voor goed inzicht wordt de controle vier keer per jaar uitgevoerd.

Gericht zoeken

Als uit het tankmelkonderzoek blijkt dat de gehaltes van deze vitamine en spoorelementen voldoende is, kan het rantsoen vrijwel uitgesloten worden als oorzaak van klauwgezondheidsproblemen. Op basis van de uitslag kan er met de dierenarts gericht gezocht worden naar de oorzaak. Blijken de gehaltes te laag te zijn, dan kan het rantsoen daarop aangepast worden.