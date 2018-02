Klachten over fouten bij import, doodgeboortes en meerlingen

Import, tweelingen en doodgeboren kalveren. Dat zijn de meest voorkomende zaken waarom boeren ten onrechte geblokkeerd worden. Dat blijkt uit de reacties die binnenkomen bij Boerderij. Een overzicht.

Het overzicht hieronder geeft niet alleen een beeld van waar de problemen zitten, maar ook van de woede bij de betrokkenen. De reacties zijn geanonimiseerd. Namen van betrokkenen zijn bekend bij de redactie.

Veel klachten gaan ook over de bereikbaarheid van RVO.nl., De organisatie is vandaag nauwelijks bereikbaar vanwege de drukte, en heeft inmiddels bekendgemaakt dat in het weekend doorgewerkt wordt.

Reactie CRV

Er zijn ook klachten over herstelacties die door CRV buiten medeweten van de boer om gedaan zouden worden. CRV reageert hierop aldus: “CRV heeft van betrokken veehouders machtiging om via Veemanager mutaties voor het I&R-systeem in te voeren. Deze mutaties worden alléén in opdracht van de veehouder uitgevoerd. CRV beschikt daartoe over dezelfde functionaliteit als die waarvan de veehouder (kostenloos) gebruik kan maken.”

Reactie Vee&Logistiek

Vee&Logistiek Nederland bevestigt dat er problemen zijn bij rondom registratie in I&R van geïmporteerde runderen. Het gaat dan om dieren waarvan geen kalfdatum in het I&R-systeem is geregistreerd: namelijk de kalfdatum in het land van herkomst, aldus de woordvoerder. Donderdag 8 februari al meldden meerdere importeurs en handelaren bij de brancheorganisatie dat zij hierover door veehouders benaderd waren. Vee&Logistiek Nederland heeft overlegd met de NVWA om voor deze gevallen snel een oplossing te vinden, omdat volgens de organisatie hier geen sprake is van opzettelijk weglaten van gegevens. De oorspronkelijke kalfdata van deze dieren in het buitenland zouden bij CRV te achterhalen zijn. “Een oplossing voor bedrijven die uitsluitend om deze reden geblokkeerd zijn, moet dus vlot te realiseren zijn”, aldus de woordvoerder.

Hieronder volgen enkele reacties van veehouders die bij Boerderij binnenkwamen:

Kalf verworpen

“Kalf verworpen en onvindbaar in verband met buiten lopen in natuurgebied. Vaars wel aan de melk. Kon kalf dus niet melden. Twee tweelingen in januari. Bewijs nodig via DNA. Maar éen van de moeders is al naar de slacht, evenals twee kalveren.”

Vaars nog niet gekalfd

“In november drachtige vaars gekocht die nu hoogdrachtig is en over twee weken moet kalven. Nu is het hele bedrijf geblokkeerd en na twee uur aan de telefoon gezeten te hebben, krijgen we te horen: ‘u moet het schriftelijk uitleggen’. Hij begreep er niets van en zei ook nog: ‘U moet aantonen wanneer het kalf dood geboren is’.”

Uit de reacties van veehouders bij Boerderij blijkt onder andere dat er bijvoorbeeld kalfdata ontbreken. Dat is wel gemeld, maar die melding heeft RVO.nl niet bereikt. Foto: Michel Zoeter

Doodgeboren kalveren bij vorige eigenaar

“Ook wij zijn volkomen onverwacht geblokkeerd”, meldt een andere veehouder. “We hebben altijd alles naar eer en geweten geregistreerd. We hebben in mei vorig jaar drie afgekalfde vaarzen gekocht. De vorige eigenaar was vergeten om de kalving te melden. Wij kregen via de melkcontrole het bericht dat van de dieren geen kalfdatum bekend was. In juni hebben we dit al nagevraagd bij de vorige eigenaar. Het ging bij alle drie om doodgeboren kalveren. Ik heb dat toen alsnog gelijk gemeld. Nooit meer wat gehoord. We staan ook goed geregistreerd bij I&R. Nu krijgen we ineens bericht dat van die dieren geen nakomelingen bekend zijn. Wij moeten dat nu bewijzen met facturen van Rendac. Die hebben wij natuurlijk niet.”

Tweelingen

“Van drie tweelingen is geen moeder bekend. Dat heb ik gewoon op tijd gemeld. Ze staan samen met de nakomelingen goed geregistreerd bij CRV. Zijn zelfs stamboek. Alleen CRV heeft ze niet goed doorgemeld naar het I&R-systeem / RVO.nl. Wij moeten nu de registratie op orde maken, maar die is al op orde.”

Overlopers

“Wij staan onterecht geblokkeerd vanwege twee overlopers. Vaarzen ouder dan 27 maanden.”

Buitenland

“Wij hebben een groot bedrijf en de administratie is keurig op orde. We laten de vaarzen in Duitsland opfokken. We worden dus door RVO.nl ook aangemerkt als fraudeur en we moeten zelf maar zien weer los te komen van deze blokkade.”

Afkalfdatum

“Er ontbreekt één kalfdatum. Dat is wel gemeld, maar de melding heeft RVO.nl niet bereikt. Minder dat 3% tweelingen, wel twee oudere vaarzen die opgebroken zijn.”

Veehouders vertelden Boerderij dat van sommige tweelingen geen moeder bekend was. De meldingen hiervan zijn niet goed doorgekomen. Foto: Henk Riswick

Doodmelding niet goed gegaan

“Twee vaarzen waarbij de kalfdatum ontbreekt, omdat een doodmelding niet of niet goed gegaan is. Dat heb ik wel gemeld bij CR Delta en ging er altijd vanuit dat dat voldoende was. Het heeft niets met fraude te maken, maar wel een bedrijfsblokkade!”

Doodmelding

“We zijn onterecht geblokkeerd wegens het ontbreken van de I&R-code van de moeder bij doodmelding. Dat is wel netjes doorgegeven aan CRV. Ook lijsten van de robot kloppen exact met CRV. Dus ik mail die hele bende koekaarten en lijsten uit het Lely-programma naar RVO.nl. Ik heb een tweeling gehad van 10 dagen oud, die is nog op het bedrijf, de moeder is aan de melk. Nu moet ik via DNA aan gaan tonen dat het klopt. Dit is waanzin. Ik ben woest.”

‘We kunnen aantonen via de factuur van Rendac dat het om een doodgeboren kalf ging en de vaars dus gekalfd heeft. We gaan uiteraard in gesprek met CRV hoe dit heeft kunnen gebeuren’

Schokkend

“We hebben altijd goed geregistreerd en waren van mening dat de fraude ons niet aanging. Het was echter schokkend om uit de brief van RVO.nl te vernemen dat ook ons bedrijf is geblokkeerd’, meldt een andere veehouder. “Vaak en vooral in de media worden de boeren als fraudeurs neergezet, die dit heel bewust hebben gedaan. Voor ons geldt dat niet. Wat is de rede van ‘onze’ blokkade? In november 2016 heeft een vaars gekalfd, waarvan een dood kalf geregistreerd is in CRV-veemanager. Normaliter worden de registraties in het managementsysteem automatisch naar I&R verzonden. Deze registratie is echter niet doorgekomen bij het I&R-systeem. Die melkkoe staat nog steeds als vaars bij I&R, terwijl wij in ons managementsysteem dit zo niet tegenkomen. Bij ons is de vaars veranderd naar koe. We waren ons van geen kwaad bewust. We kunnen aantonen via de factuur van Rendac dat het om een doodgeboren kalf ging en de vaars dus gekalfd heeft. We gaan uiteraard in gesprek met CRV hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hierbij is dus niet willens en wetens, met opzet, gefraudeerd. We zijn verbaasd en betreuren het zeer dat onze registratie niet overeenkomt met de I&R-gegevens. Uit het feit dat de onvolledigheid in 2016 is begonnen, blijkt dat het niets te maken heeft met het bewust frauderen rondom de fosfaatreductie.”

Import dieren

“Op mijn boerderij heb ik in oktober zes afgekalfde vaarzen uit Duitsland gekocht. De importeur heeft de importmelding door CRV in het I&R-systeem laten doen en ik ben deze dieren gewoon gaan melken.”

Herstelactie

“Bij mij is een tweeling nota bene geboren na de peildatum 31 december 2017 waar ook vanmorgen een herstelactie is uitgevoerd en de moeder van het kalf is verdwenen uit het systeem.”