KU Leuven ontwikkelt kreupeldetectie

De Katholieke Universiteit in Leuven (België) onderzoekt de mogelijkheid om via camerabeelden kreupelheid in een vroeg stadium te detecteren. Dat meldt KU Leuven.

De camera is in de terugloopgang van de melkstal gepositioneerd en scant de koeien van bovenaf als ze teruglopen naar de ligruimte. Het is de bedoeling dat er beelden vastgelegd worden van de kromming van de rug van het dier. Deze moeten dierafhankelijk geïnterpreteerd worden.

Beginnende kreupelheid

Als de kromming toeneemt of verandert, kan dat een aanwijzing zijn voor beginnende kreupelheid. In dat geval komen de dieren op een attentielijst zodat de verzorger de dieren kan controleren. De camera en de interpretatie van de beelden is nog in ontwikkeling en in nog niet op de markt beschikbaar.