Ierland krijgt opnieuw derogatie

Ierland heeft van de Europese Commissie opnieuw derogatie gekregen op de mestnormen.

Graasdierbedrijven met minimaal 80% grasland mogen per hectare tot 250 kilo stikstof uit graasdiermest aanwenden, in plaats van de standaardnorm van 170 kilo. Dat heeft landbouwminister Michael Creed bekend gemaakt.

‘Fantastisch nieuws voor Ierse boeren’

Creed noemt de verlenging van de Ierse derogatie met vier jaar ‘fantastisch nieuws’ voor de Ierse boeren. Hij noemt de toelating van de derogatie ook een erkenning van het Ierse mestbeleid als een evenwichtig beleid dat zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit en tegelijkertijd ontwikkelruimte biedt aan de landbouw.

Derogatie tot 2021

De definitieve goedkeuring van derogatie volgt op de stemming in het nitraatcomité in december. Toen werd al voor het Ierse derogatieverzoek gestemd. De nieuwe derogatie met bijbehorende voorwaarden geldt van 2018 tot 2021. In 2017 maakten 7.000 boeren in Ierland gebruik van derogatie.