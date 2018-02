Hoogtemaat hangt af van meerdere genen

De hoogtemaat bij koeien wordt beïnvloed door een groot aantal genen. Dit blijkt uit een internationale meta-analyse van data van meer dan 50.000 koeien, uitgevoerd door Wageningen University & Research.

Er zijn 163 significante DNA-varianten gevonden die minder dan 14% van de genetische verschillen in hoogtemaat verklaren binnen de onderzochte runderrassen. Dit bevestigt dat hoogtemaat, en waarschijnlijk ook andere complexe kenmerken zoals vruchtbaarheid en productie, maar deels te verklaren zijn aan de hand van individuele genen. “Met deze kennis kunnen we betere modellen te ontwikkelen voor genomische voorspellingen van complexe kenmerken, zoals voeropname of gezondheid van individuele koeien”, stelt onderzoeker Roel Veerkamp. Ook kan de informatie gebruikt worden in voorspellingen in kleine populaties, zoals de Blaarkop en MRIJ.