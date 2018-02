Hochwald topper, Milcobel laagste melkprijs januari

De twee laatst bekend geworden melkprijzen over januari, die van Hochwald Foods en van het Belgisch Milcobel, markeren meteen de hoogste en de laagste maandprijs van het nieuwe jaar.

Hochwald betaalt € 38,90 per 100 kilo, Milcobel € 31,59. In beide gevallen gaat het om de melkprijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent voor Zuivel NL en bij een jaarleverantie van 800.000 kilo. De prijs is ook exclusief toeslagen en nabetaling.

Gemiddelde melkprijs januari lager dan in december

De rekenkundig gemiddelde melkprijs over januari bedraagt volgens de vergelijking van Boerderij € 36,30 per 100 kilo. Het gemiddelde in december bedroeg nog € 39,76. Dit gemiddelde betreft de basisprijs van 10 in Nederland actieve grotere melkverwerkers.

Bij Hochwald Foods kunnen leveranciers met behulp van diverse toeslagen nog ruim € 2,00 per 100 kilo bijverdienen.

Milcobel kent vooral sterk oplopende kwantumtoeslagen voor de grotere bedrijven.Qua basisprijs zitten diverse Belgische zuivelbedrijven qua uitbetaling rond het niveau van Milcobel, weten Belgische bronnen. Socabel (een afsplitsing van het vroegere Walhorn, dat nu samenwerkt met Lactalis) betaalt nog bijna € 34,00 per 100 kilo.