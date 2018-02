Gratis pompen om weidevogelstand te vergroten

De waterpompen werken op zonne-energie, de coöperatie heeft er 12 aangeschaft. Volgepompte greppels moeten de weilanden aantrekkelijker worden voor broedende weidevogels. Kuikens van deze vogels kunnen beter fourageren in gras dat minder hoog staat. Door grasland plaatselijk onder water te zetten vertraagt de groei en komen wormen en ander bodemvoedsel naar boven.

De pompen maken deel uit van het Verbeterplan dat het collectief opstelde op verzoek van provincie Zuid-Holland en het Weidevogelpact dat beide partijen hebben getekend.