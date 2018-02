Gommer vindt rechtvaardigheid belangrijker dan Kringloopboete

Het niet-invullen van de KringloopWijzer kostte Groninger melkveehouder Henk Gommer vorig jaar zo’n € 28.000.

Gommer hoopt dit jaar niet opnieuw met kortingen van de coöperatie FrieslandCampina te maken te krijgen. “Ik ga ervan uit dat een nieuw jaar ook een schone lei betekent”. Of dat ook zo is, moet blijken als Gommer volgende week het melkgeld ontvangt.

Kringloopdossier

Gommer geeft aan dat hij dit jaar de KringloopWijzer wel zal invullen. Hij verwacht dat hij net als andere leden van FrieslandCampina tot medio mei de tijd krijgt om zijn gegevens in te vullen, maar FrieslandCampina wil zo snel mogelijk een positief vinkje zien bij Gommers kringloopdossier.

Lees ook: RFC blijft bij besluit KringloopWijzer

Gommer is bereid er opnieuw voor te strijden, zoals hij vorig jaar ook streed voor zijn rechten binnen de coöperatie. “Toen wilde ik een signaal afgeven. De dwang en de strafmaat die ze hadden aangekondigd voor het niet-invullen van de KringloopWijzer zaten me erg dwars. De coöperatie heeft van oorsprong de plicht om de melk van de leden op te halen.”

Gekort op melkgeld

Kwalitatief gezien was er met zijn melk niets mis, weet Gommer. Toen hij dus goede melk in de put moest laten lopen, veroorzaakte dit zo’n verontwaardiging dat FrieslandCampina besloot het anders aan te pakken. De melk werd wel weer opgehaald, maar Gommer werd gekort op het melkgeld. “Ik kon kiezen uit twee mogelijkheden: de KringloopWijzer invullen, of een boete krijgen. Ik koos voor het laatste. Ook vroeg ik, samen met anderen, wie vond dat melk van mijn bedrijf niet goed zou zijn. Volgens FrieslandCampina waren het de supermarkten en de consument, maar wie precies, dat maakten ze niet duidelijk. Dat is ook nu nog niet duidelijk.”

Foto: Henk Riswick

Gommer wist dat zijn actie hem geld kon kosten en dat het hem ook zijn bedrijf met 40 koeien en een grupstal zou kunnen kosten. Dat gaf voor hem toch niet de doorslag. “Ik maak mij druk om de onrechtvaardigheid en de dwang binnen een coöperatie. Als ik dan kopje onder ga, maar de sector wint iets met mijn verzet, dan is voor mij het laatste het belangrijkste.”