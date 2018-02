Gommer overweegt rechtsgang tegen FrieslandCampina

Melkveehouder Henk Gommer overweegt een juridische procedure aan te spannen tegen coöperatie FrieslandCampina.

Aanleiding is het feit dat hij nog steeds wordt gekort op zijn melkgeld (voor het niet invullen van de KringloopWijzer), terwijl hij daarvoor tot mei de tijd heeft.

Gommer gaat er in ieder geval van uit dat hij even veel tijd krijgt om de KringloopWijzer 2018 in te vullen als andere FrieslandCampina-leden. FrieslandCampina heeft hem duidelijk gemaakt dat hij de KringloopWijzer 2017 niet meer hoeft in te vullen, maar wil de korting op zijn melkgeld pas terugdraaien als hij de KringloopWijzer 2018 heeft ingevuld.

Gommer vindt dit onrechtvaardig. “Ik had gedacht dat ik 2018 met een schone lei kon beginnen.” Hij wijst erop dat andere FrieslandCampina-leden dit jaar ook niet worden gekort totdat ze de KringloopWijzer hebben ingevuld.

FrieslandCampina stelt zich op het standpunt dat Gommer gezien zijn weigering vorig jaar toch iets heeft te bewijzen. Gommer is van mening dat hij vorig jaar al boete heeft betaald en nu dus niet opnieuw gestraft hoeft te worden.