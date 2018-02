Geblokkeerde veehouders: ‘Weggezet zijn als fraudeur, dat is nog het ergste’

De blokkade op rundveebedrijven van meerlingen geboren na 1 januari 2018 is opgeheven. Dat meldt RVO.nl.

Deze meerlingen maken geen deel uit van het onderzoek, meldt de uitvoeringsdienst. Boeren die deze meerlingen hebben, kregen ten onrechte een brief van inspectiedienst NVWA. Zij krijgen nu opnieuw bericht, meldt de woordvoerder van RVO.

RVO draait weekenddienst, desondanks klagen bellers nog over slechte bereikbaarheid en lange wachttijden. Veehouders melden wachttijden tot bijna 3 uur. Intussen neemt het ongeloof over de omvang van de fraude toe. Veehouders die vinden dat ze ten onrechte geblokkeerd zijn, zijn vooral boos dat zij en hun collega’s als fraudeur gezien worden. Hun ervaringen lijken erop te duiden dat er dingen mis gaan bij de uitwisseling van gegevens van onder meer CRV en Rendac aan die van RVO, door wat voor oorzaak dan ook.

Onschuld bewijzen

“We leven in een rechtsstaat maar wij moeten nu bewijzen dat we onschuldig zijn”, zegt melkveehouder Tijmen Nagel uit het Drentse Beilen. Hij zat zaterdag weer 2 uur en 3 kwartier aan de telefoon om duidelijkheid te krijgen over zijn situatie. Hij is geblokkeerd vanwege één gegeven dat kennelijk ontbreekt over een afkalfdatum van een aangekochte koe. Als er iets mis is, aldus Nagel, dan is dat bij de vorige eigenaar gebeurd.

Na lang wachten en praten kreeg hij RVO zover dat ze hém volgende week terugbellen. Wat Nagel het meeste steekt, is dat er zulke grote woorden zijn gebruikt; dat bedrijven meteen worden geblokkeerd en dat er meteen gesproken wordt van duizenden fraudeurs.

Lees ook: Veel onvrede over blokkades

Iets mis met geïmporteerde dieren

Precies hetzelfde zegt veehouder Koos Flinkert in Meppel (Drenthe). “Ik heb een schoon blazoen.” Maar hij is wel geblokkeerd, weet hij van de website van RVO. “Een brief heb ik vreemd genoeg nog niet gezien”, zegt hij zaterdagmiddag. Bij Flinkert is er iets mis in RVO met geïmporteerde dieren. “Volgens mij zit er een probleem bij de koppeling van de gegevens van CRV aan die van RVO. Ik had een koppel van 10 afgekalfde vaarzen geïmporteerd. Allemaal goed gemeld bij CRV, alles klopte. Maar bij RVO zeggen ze dat van 3 van deze dieren de afkalfdatum mist.”

Lees ook: Acht weken voor herstel tweelingfraude

Schade blokkade valt tot nu toe mee

Directe schade door de blokkade valt tot nu toe wel mee, daarvoor is het nog te kort, blijkt uit reacties. Flinkert heeft pas nog een paar dieren afgevoerd, waarschijnlijk net op tijd. Als de blokkades binnen een week opgeheven worden, valt de schade mee. Duurt het langer, dan komt de afvoer van kalveren het eerst in de knel, zeggen veehouders.

‘Vorig jaar de kippenboeren, nu zijn wij melkveehouders aan de beurt’

Arjan Warmelink in Dedemsvaart (Overijssel) heeft niet gebeld met RVO. “Daar kom je toch niet door.” Wel heeft hij een envelop met bewijsmateriaal klaarliggen voor verzending. Bij hem missen twee afkalfdata. Tenminste, volgens RVO. Zijn eigen waarneming is dat alles wel geboekt is, bij CRV. Ook hier gaat het om geïmporteerde dieren. “Ik heb de papieren destijds keurig ingestuurd.”

Warmelink is er helemaal klaar mee. “Ze gooien ons op slot zonder dat ze weten wat er aan de hand is.” Hij vertrouwt het niet. “Vorig jaar de kippenboeren, nu zijn wij melkveehouders aan de beurt.”

Gegevens Rendac

Reijer van Schaik in Sommelsdijk (Zuid-Holland) hoorde via de veehandelaar vrijdag dat zijn bedrijf, of beter: dat van zijn zoon een eindje verderop in Oud-Alblas, geblokkeerd is. Het gaat om een vaars waarvan de nakomeling ontbreekt. Die blijkt vorig jaar te zijn doodgegaan en afgevoerd naar Rendac. Van Schaik heeft de documenten nog. Volgens hem zit er iets niet goed in de koppeling van de gegevens van Rendac aan die van RVO. “Wij zijn ons echt van geen fraude bewust.”

Van Schaik heeft intussen contact met RVO gehad, en afgesproken dat hij het bewijsmateriaal instuurt. Hij hoopt dat het volgende week allemaal met een sisser afloopt. “Maar wat blijft hangen is het verhaal dat boeren als fraudeurs zijn neergezet. Het gaat veel te ver om iedereen die een foutje heeft gemaakt– en in ons geval zelfs dat niet – een fraudeur te noemen.”

Van de ene verbazing in de ander

En tot slot nog even terug naar Henk Leppink in Doetinchem, de eerste veehouder die zijn verhaal naar buiten bracht. Hij valt van de ene verbazing in de andere. Zaterdagmiddag vertelt hij dat hij opnieuw verrast is door een verandering buiten zijn weten om in de I&R-gegevens van een kalf. Net als een paar dagen eerder was gebeurd, is de moeder van een kalf weggehaald. Met als gevolg dat hij nu moet bewijzen dat het kalf een moeder heeft. Voor zover hij kan zien is dat vrijdagavond gebeurd, door RVO. Leppink: “Het lijkt erop dat er weer geknoeid is met de gegevens. Ik snap er helemaal niks van. We lopen tegen een muur aan.”

‘Dat het allemaal op deze onvriendelijke manier gebeurt, dat is droevig en onbegrijpelijk’

De Doetinchemse veehouder benadrukt dat hij niet in de risicogroep met veel meerlingen thuishoort, het gemiddelde bij hem is 3,5%. “Ik begrijp dat het I&R-systeem moet kloppen. Maar dat het allemaal op deze onvriendelijke manier gebeurt, dat is droevig en onbegrijpelijk.”