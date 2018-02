Fusarium en natte mais geven risico op mycotoxinen

Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro meldt dat het veel vragen krijgt over schimmels en broei in de kuilen.

Vaak hangt dat samen met allerlei gezondheids- en productieproblemen bij veestapels. Eén van de zaken waarnaar dan wordt gezocht zijn mycotoxinen. Deze staan bekend om hun storende werking in de stofwisseling.

Mycotoxinen zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels op voedergewassen. Eurofins geeft aan dat deze zich met name ontwikkelen op mais en andere granen. Zowel op het veld als tijdens opslag kunnen schimmels zich ontwikkelen en toxinen vormen die de diergezondheid en productie bedreigen.

Toxinen blijven aanwezig

Als fusarium zich kan ontwikkelen in de snijmais is er een verhoogd risico, omdat deze schimmel allerlei mycotoxinen kan produceren, zoals DON en ZEA. De aanwezigheid van meerdere mycotoxinen versterken elkaar en levert een combinatie van meerdere gifstoffen in één partij meestal een hoger risico op gezondheidsproblemen op dan een enkele mycotoxine. Eenmaal gevormde toxinen blijven aanwezig.

Veldschimmels bij nattigheid

Een ander risico op aanwezigheid van mycotoxinen is als het gewas op het veld veel nattigheid te verwerken heeft gekregen. Dan kunnen veldschimmels allerlei toxinen geproduceerd hebben. Dit was zeker bij de laat geoogste snijmais en of plat gewaaide snijmais van 2017 een risico. Bij een minder goed inkuilproces, waardoor er bij voorbeeld te veel restzuurstof in de kuil achterblijft, kan de ontwikkeling van schimmels ook langer doorgaan.