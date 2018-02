FrieslandCampina: hogere omzet, flink lagere winst

FrieslandCampina heeft zijn omzet afgelopen jaar zien toenemen met 10,1% naar € 12,1 miljard. De winst daalde met 37,3% naar € 227 miljoen.

Negatieve valuta-effecten drukten de winst, die ook daalde door eenmalige afschrijvingen in China en Duitsland en lasten door herstructureringen.

Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina daalde in 2017 met 21,1% naar € 444 miljoen.

Valuta-effecten (met name Nigeriaanse naira en Chinese renminbi) hebben een negatief effect van € 36 miljoen op het bedrijfsresultaat (-6,4%). Lasten door herstructurering en eenmalige afschrijvingen drukten het resultaat met € 90 miljoen. Pijnpunt is vooral het feit dat de Chinese partner in ernstige financiële moeilijkheden kwam. FrieslandCampina boekte € 27 miljoen af op Huishan (aandeel in Huishan Dairy van 1,1%), maar er waren ook negatieve gevolgen voor de joint venture. Zo viel een deel van de bezetting van de fabriek weg en werd uitrol van de plannen vertraagd. Dit heeft geleid tot afboeking van vaste activa van € 36 miljoen en de afwaardering van een latente belastingvordering van € 24 miljoen.

Garantieprijs 2017 fors hoger

De waardecreatie voor leden-melkveehouders (uitgedrukt in prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) neemt fors af met € 228 miljoen naar € 142 miljoen. Per 100 kilo melk is de waardecreatie met 61,3% afgenomen tot € 1,33. Het gaat om een prestatietoeslag van € 1,03 per 100 kilo (2016 € 2,19) en een reservering ledenobligaties van € 0,30 per 100 kilo (2016:€ 1,25).

De garantieprijs over 2017 lag met € 37,96 (+33,8%) wel fors hoger. Dit leidde volgens de zuivelonderneming tot een significant hogere melkprijs (+24%) van € 40,01 per 100 kilo melk (exclusief btw, bij 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose).