Fransen bezorgd over markt biologische melk

De zuivelcommissie van de Franse agrarische dienst FranceAgriMer is bezorgd over de snelle toename van de hoeveelheid biologische melk in Europa.

“Het ritme van de toename vergeleken bij de dynamiek van de vraag baart ons zorgen voor de komende maanden.”

Boeren stappen over vanwege hogere prijzen voor bio

In Frankrijk zelf is de productie van biologische melk de afgelopen jaren flink gestegen; in 2017 weer met 11%. Dat komt volgens FranceAgriMer door het grote aantal melkveehouders die vanwege de hogere prijzen op biologisch zijn overgestapt. Het aantal biologisch werkende boeren in de sector lag eind vorig jaar dan ook 20% hoger dan twee jaar eerder. “Hetzelfde fenomeen is te zien in de belangrijkste melklanden Duitsland, Oostenrijk en Denemarken”, constateren de Fransen.

Consumptie biologische melk stabiel

Tegelijk maakt de consumptie van biologische melk echter ‘pas op de plaats’ en staat de prijs van biologische yoghurt en andere zuivel in de winkels onder druk. De zuivelcommissie is dan ook bezorgd over de ontwikkeling van de biologische melkmarkt voor de komende maanden.