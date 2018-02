Fonterra-veiling toont weinig beweging

De prijzen op de GDT-veiling van Fonterra toonden dinsdag 20 februari weinig beweging.

De prijs van het meest verhandelde product, vollemelkpoeder, ging met 0,3% ($ 20 per ton) omhoog naar $ 3.246 per ton. De prijsindex van de zuivelveiling zakte met 0,5% tot $ 1.055.

Naast de stijging van de prijs voor vollemelkpoeder ging ook de boterprijs omhoog. Het was de vierde prijsstijging op rij voor dit product. In totaal kwam er 1,1% ($ 57 per ton) bij de prijs op, waardoor nu $ 5.334 per ton wordt genoteerd.

Mageremelkpoeder was het lelijke eendje van de veiling. De prijs voor dit product zakte met 3% ($ 100 per ton) naar $ 1.823 per ton. Daarnaast moet ook boterolie 1,9% ($ 123 per ton) inleveren tot een bedrag van $ 6.458 per ton.