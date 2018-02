Februari-voorschot DMK/DOC met ruim € 4 omlaag

DMK en dochterbedrijf DOC Kaas verlagen de voorschotprijs voor februari met ruim € 4 per 100 kilo.

Daardoor komt de kale melkprijs bij DOC uit op € 31,08 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw, bij 800.000 kilo per jaar en na aftrek van 5 cent voor Zuivel NL.

Bij FrieslandCampina staat de vergelijkbare melkprijs voor februari nog op € 35,56 per 100 kilo.

Voor boeren die aan weidegang en duurzaamheid doen, wordt de pijn bij DOC Kaas nog iets verzacht door toeslagen van maximaal € 2,25 extra en oplopende toeslagen voor grotere volumes.

Sinds eind vorig jaar heeft moederbedrijf DMK de melkprijs in twee stappen met meer dan € 9 per 100 kilo verlaagd. FrieslandCampina verlaagde in totaal met € 5,57 per 100 kilo.

Historisch lage prijzen melkpoeder

Ter verklaring van de sterke melkprijsdaling verwijst DMK in zijn maandelijkse nieuwsbrief naar de zwakke zuivelmarkt met historisch lage prijzen voor mageremelkpoeder en ook onder druk staande kaasprijzen. “Veel verwaardingen (verwaardingscombinaties) liggen onder de 30 cent qua opbrengst.” Ook brengt verpakte boter vanaf februari € 1,30 per kilo minder op in contracten met de Duitse supermarkten, zo geeft DMK aan.

Voor de komende tijd zijn de verwachtingen wel iets positiever, maar dat kan pas effect hebben op de eerstvolgende melkprijs.