Export kaas, poeder en condens pieken verder

De Nederlandse zuivel heeft vorig jaar zijn koppositie versterkt bij de export van kaas, vollemelkpoeder en condens vanuit de EU naar de wereldmarkt.

Dit blijkt uit een overzicht van de Europese commissie.

Nederland verkocht vorig jaar bijna 141.000 ton kaas naar bestemmingen buiten de EU, ruim 3.000 ton meer dan in 2016, en bijna 20.000 ton meer dan Duitsland (de grootste kaasproducent in de EU) deed.

Vollemelkpoeder tweede exportproduct

Qua volume het tweede exportproduct naar markten buiten de EU is en was vollemelkpoeder. Daarvan werd vorig jaar bijna 150.000 ton geëxporteerd. Het volume mageremelkpoeder dat Nederland exporteerde, bedroeg vorig jaar amper de helft daarvan. De grootste exporteurs van dit product naar bestemmingen buiten de EU waren vorig jaar Duitsland, Frankrijk en – opvallend – ook België. De grote export vanuit dit land betreft waarschijnlijk ook een groot deel re-ëxport. In België staat een aantal fabrieken die hun poedercapaciteit verhuren aan handelaren die melk van elders kopen. Ook liggen er grote opslag- en distributiecentra.

Ingedikte melk

Het qua volume allergrootste Nederlandse zuivelproduct bestemd voor landen buiten de EU was opnieuw condens/ingedikte melk. Daarvan werd vorig jaar meer dan 222.000 ton geëxporteerd. Het grootste deel daarvan komt uit de fabrieken van FrieslandCampina, met name de fabriek in Leeuwarden.

Nederland is ook een reus in kindervoeding, met fabrieken van FrieslandCampina, Danone (Nutricia) en Ausnutria binnen haar grenzen. De export daarvan is echter niet eenduidig terug te vinden in de overzichten van de EU.