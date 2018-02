EU-verordening laat minister geen ruimte bij I&R

De EU-regelgeving voor I&R voor runderen dwingt een EU-lidstaat op te treden als veehouders zich niet houden aan de I&R-verplichting.

Het gaat daarbij om Verordening 494/98 van de Europese Commissie, waarin in artikel 4 is aangegeven welke maatregelen een land moet nemen. De verordening gaat over de toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen. Volgens de Europese regels is de minister verplicht de verplaatsing van dieren van en naar een bedrijf te beperken als de verplaatsing van dieren niet goed is gemeld.

De Europese regelgeving [...] vereist dat de bevoegde autoriteit de verplaatsing van dieren van en naar het betrokken bedrijf beperkt

De minister moet ook ingrijpen als ‘niet elke geboorte of sterfte van een dier’ door een boer is gemeld zoals dat hoort. De Europese regelgeving geeft niet de mogelijkheid om maatregelen op te leggen, maar vereist dat de bevoegde autoriteit de verplaatsing van dieren van en daar het betrokken bedrijf beperkt.

Schouten zei eerder: ik had geen keus

De minister haalde de Europese regels deze week in een debat met de Tweede Kamer aan, toen ze zei dat ze niet de keus heeft in te grijpen, maar dat het een verplichting is. De minister zegt begrip te hebben voor boeren die zich in de hoek gezet voelen door de bedrijfsblokkade. Aan de andere kant vraagt zij ook begrip van de boeren, namelijk voor het feit dat de identificatie- en registratie op orde moet zijn.

De LNV-minister werpt verre van zich dat zij er belang bij zou hebben de I&R-affaire groter neer te zetten dan strikt noodzakelijk.