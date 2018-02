EU-melkprijs stijgt met € 7,43 in 2017

De gemiddelde melkprijs in de EU is in 2017 gestegen naar € 34,90 per 100 kilo, exclusief de meest recente nabetalingen.

Daarmee ligt het gemiddelde prijsniveau € 7,43 hoger dan in 2016, blijkt uit het overzicht van de internationale melkprijsvergelijking die ZuivelNL uitvoer voor LTO Nederland en de Europese melkveehoudersbond EDF.

Grote uitschieter bij DOC Kaas

In december is de gemiddelde melkprijs uitgekomen op € 36,64 per 100 kilo. In vergelijking met de laatste maand van 2016 bedraagt het verschil € 4,55 per 100 kilo. Grootste uitschieters zijn te vinden bij het Duitse DMK (en dus ook DOC Kaas) en het Ierse Glanbia.

Bij DMK lag de gemiddelde prijs in december € 9,50 hoger dan een jaar eerder. Over heel 2017 gerekend komen de melkprijzen bij DMK en Glanbia bijna € 11,30 hoger uit op respectievelijk € 35,50 en € 34,15 per 100 kilo. In 2016 zakte de prijs bij DMK tot net boven de € 24 en bij Glanbia daalde de prijs tot onder de € 23 per 100 kilo.

FrieslandCampina

FrieslandCampina behaalde met € 27,51 per 100 kilo in 2016 een gemiddeld niveau vergeleken met de concurrenten in de EU. Afgelopen jaar steeg de prijs naar € 36,94 en dat niveau ligt ruim € 2 boven het EU-gemiddelde. Met name in Finland en Frankrijk bleven de prijsstijgingen achter bij de plussen die in Nederland, België, Duitsland en Denemarken werden geboekt.