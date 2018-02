DMK: geen glyfosaatverbod voor leveranciers

Duitse zuivelaar DMK legt leveranciers geen glyfosaatverbod op. 3 andere Duitse melkverwerkers deden dat eerder wel.

Dat belooft directietopman Ingo Müller van het Duitse concern in de Neue Osnabrücker Zeitung. Müller ziet geen risico dat glyfosaatresten via het voer in de melk terechtkomen en ook van een risico op kanker is volgens de bevoegde instanties geen sprake . Een verbod zou daarom neerkomen op ‘effectbejag’, aldus Müller.

Glyfosaatstop

Drie Duitse melkverwerkers hebben wel een glyfosaatstop ingesteld, namelijk Berchtesgadener Land, Goldsteig en Gropper.