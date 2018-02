DLV: afweging weidegang nu maken

Veehouders moeten nu al gaan nadenken of ze hun dieren weidegang willen bieden of niet. Dat stelt DLV Advies.

Vanaf voorjaar 2018 gaan onder leiding van de weidecoaches van DLV weer studiegroepen ‘nieuwe weiders’ van start. De weidecoach komt na een intakegesprek op het bedrijf bij elke deelnemer voor een adviesbezoek. Hierbij wordt een beweidingsplan opgesteld. Daarna volgen 7 groepsbijeenkomsten (in 2 jaar tijd) bij verscheidene deelnemende bedrijven die ook beginnen met weiden. Tijdens die periode is er ook aanvullend individueel advies.

Eigen bijdrage beperkt dankzij subsidie

Omdat er subsidie beschikbaar is vanuit Stichting Weidegang, blijft de eigen bijdrage volgens DLV beperkt.

De organisatie schetst dat volledig weiden mogelijk is door de melkgevende koeien minimaal 120 dagen minimaal 6 uren per dag weiden. Maar het is ook toegestaan om de720 uur op een andere wijze te bereiken, bijvoorbeeld 5 uur per dag gedurende 144 dagen.

Deelweiden

Bedrijven die niet volledig kunnen weiden, kunnen ook kiezen voor deelweiden: dan moet er door minimaal 25% van het jongvee en de melkgevende koeien gedurende minimaal 120 dagen geweid worden.

Voordelen aan weidegang

Volgens DLV zijn er aardige voordelen te halen met weidegang. Zo zijn loonwerkkosten lager, wordt er bespaard op krachtvoer en zijn er extra opbrengsten uit de weidepremie van de verschillende melkverwerkers. Aan de andere kant moet de veehouder wel rekening houden met een iets lagere opbrengst van het grasland en kosten voor en onderhoud van afrastering en kavelpaden en er is meer werk en organisatie. Toch becijfert DLV een nettovoordeel van zo’n € 10.000 op veel bedrijven.