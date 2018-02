Chinese markt biedt mogelijkheden op wereldmarkt rundvlees

China is dit jaar steeds nadrukkelijker actief op de wereldmarkt voor rundvlees.

Nadat vorig jaar Australië, de VS en Nieuw-Zeeland rundvlees aan China mochten leveren, is nu met Argentinië een overeenkomst gesloten voor gekoeld vlees. Wit-Rusland heeft goedkeuring gekregen voor het leveren van bevroren vlees. Vanuit de EU ligt er een overeenkomst met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit zal meer druk op de wereldmarkt voor rundvlees geven, stelt de Rabobank in het recentste kwartaaloverzicht. China gaat ook levend vee importeren uit Australië.

Brazilië, Argentinië en Uruguay

Voor de EU ligt er een nieuw voorstel om een verhoging van de import van rundvlees uit de Mercosur-landen (onder andere Brazilië, Argentinië en Uruguay). Doel is 99.000 ton rundvlees extra invoer tegen een lager tarief. Een forse verhoging van de 204.000 tot 270.000 ton rundvlees die de EU de afgelopen jaren uit deze landen afnam. Die hoeveelheid is goed voor 63% van de Europese rundvleesimporten.

Rabobank: VS gaat meer rundvlees produceren

Rabobank verwacht dat de Verenigde Staten dit jaar verder groeien in de rundvleesproductie. Eind vorig jaar werd nog voorspeld dat de VS met 3% of 360.000 ton meer zou produceren. Gezien de recentste veestapelcijfers en de droogte in het westen van de VS zijn de voorspellingen bijgesteld naar een productiegroei van 5% oftewel 700.000 ton.