Calon verwacht in juni duidelijkheid derogatie

LTO-voorzitter Marc Calon verwacht dat Nederland uiterlijk in juni derogatie krijgt van Brussel.

Dat is later dan in april, wat het ministerie tot nu toe communiceert. “De signalen die ik krijg uit Brussel zijn redelijk positief. Technisch voldoen we aan de voorwaarden, dus we verdienen het”, zegt Calon, ondanks de kalverfraude die recent aan het licht kwam. “Stel dat alle boeren die verdacht worden van I&R-fraude dit hebben gedaan, wat ik ten zeerste betwijfel, dan nog zitten we ruim onder het fosfaatplafond”, zegt Calon.

Imago landbouw

De voorman van LTO benadrukt dat de Nederlandse melkveehouders hun stinkende best hebben gedaan om de fosfaatproductie onder het plafond te krijgen. “We hebben hard gewerkt om het imago op te schroeven van de landbouw. Het was een ’hell of a job’ om de fosfaatreductie gerealiseerd te krijgen. Maar op de dag dat bekend zou worden gemaakt dat de doelen zijn gehaald, wordt de goednieuwsshow verkloot door de fraude”, aldus Calon.

Fraude meerlingen

Calon heeft wel twijfels bij de werkelijke omvang van de fraude. Het ministerie meldt dat er bij 7.700 bedrijven meer dan 5% tweelingen zijn geboren, terwijl een gemiddelde van 3 tot 5% normaal is. “Het ministerie schrijft dat bij de steekproeven op een deel van de bedrijven blijkt dat de I&R niet op orde is. Dat hoeft dus geen kalverfraude te zijn, maar kan ook iets anders zijn.”

Nitraatcomité

Het nitraatcomité spreekt vandaag, vrijdag 2 februari, opnieuw over het Nederlandse derogatieverzoek, waarbij Nederland een tweede presentatie zal geven. Deze presentatie zal niet worden aangepast naar aanleiding van de fraudeverdenkingen, laat het ministerie desgevraagd weten. Uiteindelijk zal een politiek besluit worden genomen over het derogatieverzoek.