CRV wil geblokkeerde bedrijven helpen, maar mag nog niet

CRV hoopt dat ze toestemming krijgt om veehouders te mogen helpen bij het opvoeren van bewijs om geblokkeerde bedrijven weer vrij te krijgen. De veeverbeteringsorganisatie is daarover in overleg met overheidsinstanties RVO.nl en NVWA, maar heeft nog geen toestemming om dat te doen, zo meldt CRV.

De afgelopen dagen verwerkte de CRV-klantenservice meer dan 1.000 telefoontjes van veehouders met vragen over de I&R-fraude. ‘We snappen de vragen heel goed. We voelen ons sterk betrokken bij veehouders waarvan door misregistratie het bedrijf is geblokkeerd’, vertelt Roald van Noort, CEO van CRV. ‘CRV probeert waar het kan de geblokkeerde bedrijven te ondersteunen, maar we moeten blijven handelen binnen alle juridische kaders. We betreuren dat we niet meer kunnen doen voor onze leden-veehouders. CRV herkent zich echter niet in berichtgeving dat het CRV-systeem niet goed communiceert met het I&R-systeem.’

Bewijslast verzamelen

Tijdens de overleggen werd door de overheidsinstanties gemeld dat veel bedrijven de dieradministratie goed op orde hebben, aldus CRV. Deze bedrijven kunnen doorgaans snel bewijslast verzamelen om een blokkade ongedaan te maken.

Toch zullen er veehouders zijn die met een relatief kleine misregistratie wel hinder ondervinden van het blokkeren van hun bedrijf. ‘We snappen de frustratie voor de individuele bedrijven heel goed’, aldus Van Noort. ‘Maar we zien ook dat een sluitende I&R-registratie belangrijk is voor de exportpositie van melkveehoudend Nederland. Ook kan een goed functionerend I&R-systeem positief bijdragen aan het Nederlandse derogatieverzoek in Brussel. Daarom blijven we onvermoeid in gesprek met veehouders en de overheidsinstanties, zodat we deze zaak samen snel tot een goed einde brengen.’

RVO.nl en NVWA: melkveehouder verantwoordelijk voor I&R-registratie

RVO.nl en NVWA hebben in gesprekken met CRV echter benadrukt dat melkveehouders zelf allereerst verantwoordelijk zijn voor een kloppende I&R-registratie. Een niet kloppende I&R-registratie valt onder de wet economische delicten.