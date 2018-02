CRV-voorzitter Peter Broeckx ‘mateloos gefrustreerd’

Voorzitter Peter Broeckx van fokkerijorganisatie CRV is ‘mateloos gefrustreerd’ door het onderzoek naar mogelijke fraude met I&R.

Dat zegt hij in een persverklaring. Zijn organisatie mag veehouders geen gegevens verstrekken die onder het onderzoek van RVO.nl en NVWA vallen.

Fraude-onderzoek vergelijkbaar met strafzaak

Broeckx noemt het onderzoek naar de fraude vergelijkbaar met een strafzaak. Daarom kan hij geen mededelingen doen over de data die de overheid gevorderd heeft van de fokkerijorganisatie. Om die reden mag hij ook geen informatie aan veehouders geven die zij zouden kunnen gebruiken om hun eigen I&R op orde te brengen. ‘Dit frustreert mij mateloos.’

Veehouders moeten bewijs dat nodig is om de blokkade op te heffen uit de eigen administratie halen en aan RVO.nl voorleggen. CRV mag die niet verstrekken. De voorzitter meldt dat RVO.nl momenteel onderzoekt of afstammingsgegevens die er al zijn dankzij merkertesten, kunnen dienen als bewijsmateriaal, waardoor voor die dieren geen DNA-tests nodig zijn. Ook heeft de organisatie aangeboden DNA-onderzoek te doen.

Misverstanden over rol CRV

CRV kreeg afgelopen dagen meer dan 1.000 telefoontjes van veehouders met vragen over de blokkade. Er zijn volgens Broeckx veel misverstanden over de rol en positie van zijn organisatie. Hij benadrukt dat niet CRV maar RVO.nl de beheerder is van I&R. CRV verzamelt wel afstammingsgegevens voor de stamboekregistratie en de fokwaardeschatting en levert die door aan I&R. Volgens hem functioneert de uitwisseling van data tussen CRV en I&R vlekkeloos.

Fraude of foutjes?

Broeckx vindt dat er zo snel mogelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen veehouders die foutjes hebben gemaakt en veehouders die hebben gefraudeerd. Verder stelt hij dat zijn organisatie zich ‘tot het uiterste zal inspannen’ om ten onrechte geblokkeerde bedrijven zo snel mogelijk gedeblokkeerd te krijgen. Maar hij zegt er ook bij dat de mogelijkheden ‘helaas beperkt zijn’.