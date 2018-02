CRV-voorzitter Peter Broeckx: ‘Onderzoek gaat nu over ganse I&R’

Het I&R-systeem is gebruikt als fundament voor mestbeleid en daar was het niet op gebouwd, aldus Peter Broeckx van CRV. ‘Dat wreekt zich nu.’

Sinds vrijdag mag fokkerijorganisatie CRV weer gegevens verstrekken aan veehouders die nodig zijn om fouten in de I&R op te lossen. Peter Broeckx, voorzitter van de coöperatie CRV en zelf melkveehouder in het Vlaamse Dessen, toonde zich vorige week nog ‘mateloos gefrustreerd’ over de blokkade die op alle gegevens rustte. Zijn organisatie heeft een bijzondere rol in de hele kwestie, als fokkerijorganisatie, leverancier van een veelgebruikt managementsysteem en als beheerder van het portaal waarlangs alle data van andere managementsystemen het I&R ingaan.

‘Het is een gerechtelijk onderzoek. Dat zet ons in een moeilijke positie’

Privacywetgeving

Broeckx: “Het is een gerechtelijk onderzoek. Dat zet ons in een moeilijke positie. Wij gaan normaliter uit van de privacywetgeving. Daarin hebben veehouders zelf controle over de eigen informatie. Zij autoriseren ons om gegevens door te geven. Maar die status van dit onderzoek gaat daar overheen. Die schuift alle andere wetgeving aan de kant. Daardoor konden gegevens bij ons gevorderd worden.”

Peter Broeckx, melkveehouder in Dessen (B.) en voorzitter van CRV. - Foto: CRV

Verantwoordelijkheid

Tot vrijdag mocht CRV boeren geen gegevens geven die ze nodig hebben om hun I&R op orde te krijgen. Die moeten ze zelf verzamelen en doorgeven aan RVO.nl, tot hun ongenoegen. Broeckx: “Een deel van de blokkeringen is gebaseerd op cross-checks waarbij ook informatie van CRV is gebruikt. In die zin voelen we ons er verantwoordelijk voor. Niet voor de fouten, wel om de veehouders te helpen die het op orde willen brengen.”

Foute diercategorie opgeven

In de grote verzamelbox ‘fouten’ heb je verschillende categorieën, aldus Broeckx. “Denk aan administratieve fouten op basis van verkeerde of onvolledige registraties – foute diercategorie opgegeven, ontbrekende kalfdata bij pinken, of vergeten de knop ‘bevestigen’ in te drukken. Er worden ook vergissingen gemaakt. En vergissingen, soms hele domme zoals het verwisselen van nummers van koeien in de melkproductieregistratie (mpr).”

Onvolkomenheden

Maar er zijn meer punten waar fouten in kunnen sluipen. Hij noemt Rendac bijvoorbeeld. “En producenten van automatische melksystemen lopen ook tegen bugs aan in de aansluiting van hun systemen met I&R. Je kunt wel zeggen de veehouder is verantwoordelijk voor zijn eigen I&R, maar zo simpel is het niet. Door de status die het nu heeft gekregen is plotseling alles verdacht. In een normaal functionerend systeem waar je gewezen wordt op onvolkomenheden. Maar nu is er geen lichtoranje meer, alle lichten staan op donkerrood. Van het kleinste foutje tot echte fraude.”

De focus van het onderzoek heeft zich inmiddels verlegd van zoeken naar fosfaatfraude naar het I&R systeem zelf, aldus Broeckx. “Het begon als meerlingenfraude, maar heeft zich verlegd naar het ganse I&R systeem.”

‘Oorspronkelijk dient I&R om dierziektes te traceren. Dat wreekt zich nu’

Fosfaatreductieplan

De CRV-voorzitter uit voorzichtig kritiek op het gebruik van I&R voor het borgen van mestregels in het fosfaatreductieplan. “Het fosfaatreductieplan had een kapstok nodig. Zo kwamen ze bij een systeem dat er al was, maar daar in feite niet voor bedoeld was. Oorspronkelijk dient het om dierziektes te traceren. Dat wreekt zich nu.”

‘Achterstallig onderhoud’

Broeckx vindt wel dat onvolkomenheden in I&R eerder aangepakt hadden kunnen worden. Dat een foute registratie onder de wet economische delicten valt, is niet nieuw immers. En dat er haperingen in zitten ook niet. “Absoluut. Daar hebben de beheerders van de systemen een verantwoordelijkheid. Noem het achterstallig onderhoud.” Slaat dit ook terug op CRV zelf? “Ik durf met stellige zekerheid te zeggen dat onze systemen running en up-to-date zijn. Meldingen van het tegendeel konden we steeds weerleggen met feiten.”

Broeckx adviseert geblokkeerde veehouders om over hun frustratie heen te stappen en rationeel te handelen, dat wil zeggen: de aanwijzingen die ze hebben gekregen opvolgen. Hoe sneller de I&R weer op orde is, hoe beter voor iedereen.