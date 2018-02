Britse veehouders vertellen over doodsbedreigingen op tv

Britse veehouders krijgen regelmatig doodsbedreigingen van veganisten en dieractivisten. Een echtpaar uit Suffolk heeft de publiciteit opgezocht, om hun ervaring in de openbaarheid te brengen.

Het echtpaar, Johnny en Dulcie Crickmore, vertelde hun verhaal tijdens het ontbijtnieuws van ITV. Ze werden enige tijd gebombardeerd met kreten als ‘moordenaars’ en ’verkrachters’ op social media, nadat ze daar zelf een foto op hadden gezet van pas geboren drieling-kalveren. Ook werden ze vergeleken met slaven-eigenaren. Daarbij werden regelmatig doodsbedreigingen geuit, zowel tegen henzelf als tegen hun twee jonge kinderen. ‘’Het was ontzettend eng. Ze vertelden dat ze naar de boerderij zouden komen en onze kinderen mee zouden nemen met ‘hoe zou je dat vinden?’ Ze gebruikten ook verschrikkelijke schuttingtaal, het liep vreselijk uit de hand,” aldus Johnny Crickmore later tegenover vakblad Farmers Weekly.

Dulcie Crickland. - Beeld: ITV.com

Verkoop flink gestegen na tv-optreden

Over zijn tv-optreden zei Crickmore: ‘’Als melkveehouders hebben we de verantwoordelijkheid om het publiek in te lichten als we het doelwit zijn. We moeten opkomen voor boeren en onze kant van de zaak laten zien.” Op Facebook vertelden ze later dat er op hun bedrijf nooit jonge kalveren worden gedood. Na hun tv-optreden zijn de verkopen van kaas en melk in de boerderijwinkel omhoog geschoten.

Bij de tv-show namen de boeren het direct op tegen één van de leiders van de Britse veganisten-beweging, Joey Carbstrong. Hij beschuldigde de melkveehouderij ervan ‘kalveren weg te halen bij hun moeders’ en ‘koeien te verkrachten’. Later ontdekte dagblad The Telegraph dat Carbstrong in zijn geboorteland Australië is veroordeeld wegens illegaal wapengebruik en drugshandel en daar ook al boeren had verteld ‘dat ze beter zelfmoord konden plegen.’ De Britse organisatie van veganisten Vegan Society heeft de doods- en andere bedreigingen tegen boeren veroordeeld en stelt dat het alleen vreedzame protesten steunt.