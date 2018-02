BVD-bestrijding mogelijk ook via wet

LNV-minister Schouten is bereid mee te werken aan een regeling voor de bestrijding van Bovine Virus Diarree (BVD), als deze op de Europese lijst komt met dierziekten die bestreden moeten worden.

Naar verwachting plaatst de Europese Commissie BVD in 2019 op deze lijst. “Op dit moment kan ik geen maatregelen nemen, omdat er geen Europees kader is. Maar dat wil niet zeggen dat de sector zelf op dit moment niets kan doen. De huidige doelstellingen kunnen ook met de private route worden gehaald”, aldus Schouten tijdens een debat in de Tweede Kamer over diergezondheid.

Nationale aanpak

Als BVD op de Europese lijst komt en de sector dan nog steeds behoefte heeft aan een nationale aanpak, is Schouten naar eigen zeggen bereid om hier aan mee te werken, zoals ze ook doet bij de wettelijke regeling voor IBR-bestrijding. SP en ChristenUnie hadden hierom gevraagd.

‘De afzet is de verantwoordelijkheid van de markt. Ik ben wel bereid om gesprekken hierover te faciliteren, als hier behoefte aan is’

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg de minister ook om de afzet van vlees van gevaccineerde dieren tijdens een dierziekteuitbraak te verbeteren. Schouten zegt dat ze hier niets aan kan doen, omdat hier geen wettelijke regels voor zijn. “De afzet is de verantwoordelijkheid van de markt. Ik ben wel bereid om gesprekken hierover te faciliteren, als hier behoefte aan is”, zegt de minister. In Europa heeft Nederland dit onderwerp meermaals ter tafel gebracht. “Het sentiment rondom noodvaccinaties verandert wel langzaam”, constateert Schouten.

Fipronil-crisis

Tijdens het debat vroegen CDA en ChristenUnie om een oplossing voor de relatief hoge heffing voor pluimveehouders, terwijl de sector ook getroffen is door de fipronilcrisis.

Minister Schouten reageerde hierop dat de hoogte van de diergezondheidsheffing sinds de invoering van het nieuwe stelsel beter wordt afgestemd op de inkomens van pluimveehouders. Daarnaast is er bij fipronilboeren nog geen diergezondheidsheffing opgelegd en kunnen deze ondernemers een betaalregeling treffen. “Daarnaast wordt er door de sector en de dierenbescherming gewerkt aan een preventiestrategie, om de schade door vogelgriep te beperken.