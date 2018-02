Arla investeert € 5,6 miljoen in zuivelfabriek Nijkerk

Arla investeert dit jaar € 5,6 miljoen in zijn zuivelfabriek in Nijkerk.

Het geld is bestemd voor extra productiecapaciteit en technologie. De investering maakt deel uit van een groter plan. In totaal investeert Arla in 2018 meer dan een half miljard euro in nieuwe en verbeterde productiecapaciteit. De helft van dit bedrag is bestemd voor projecten gericht op het verhogen van de omzet van Arla buiten Europa.

Volgens Bas Padberg, directeur Arla Foods Nederland, is de verwachting dat de Nederlandse vestiging ook gaat meeprofiteren van investeringen in andere landen.

Groeiambities Arla

Arla Foods is afgelopen decennium met 50% gegroeid en is nu actief in 120 landen. Met het investeringsplan wil Arla Foods weer een stap zetten richting haar groeiambities, zoals geformuleerd in de strategie 2020.