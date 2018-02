A-ware gelijk op met FrieslandCampina, Bel min € 3,30

Zuivelproducent Royal A-ware verlaagt de melkprijs voor februari met € 2,00 per 100 kilo naar € 35,21 per 100 kilo bij een jaarleverantie van 800.000 kilo per jaar en na aftrek van 5 cent bedrage voor ZuivelNL.

Bij een volume van 1 miljoen kilo wordt € 35,70 betaald.

Dit zijn de ‘kale’ melkprijzen, exclusief toeslagen voor weidegang en duurzaamheid.Daarmee kan nog maximaal € 1,75 bij worden verdiend.

FrieslandCampina

De onderneming beweegt zich met de kale prijzen rond hetzelfde niveau als FrieslandCampina. Inclusief toeslagen wordt een hogere maandprijs betaald. De afstand tot Arla en DMK/DOC Kaas is flink vergroot ten opzichte van januari.

Bel Leerdammer heeft de melkprijs voor januari vastgesteld op € 37,73 per 100 kilo (bij 800.000 kilo per jaar en na aftrek bijdrage Zuivel NL). Dat komt neer op een daling met € 3,29 per 100 kilo. Volgens Bel Leerdammer ontvangt een boer die aan weidegang en duurzaamheid doet (maximaal € 2,60 per 100 kilo) daarmee nog steeds meer dan € 40,00 per 100 kilo.

Albert Heijn-huismerkprogramma

Leveranciers van A-ware die deelnemen aan het Albert Heijn huismerk-melkprogramma, ontvangen bovenop hun reguliere melkgeld nog enkele euro’s extra. Voor 2018 – het aanloopjaar – ontvangen ze vanaf een maand na het zetten van hun handtekening € 2,00 per 100 kilo extra. In 2019 loopt dat op naar € 3,00 per 100 kilo.

De lagere beloning voor 2018 heeft te maken met de opstartfase van het project. Dan is al wel getekend en doen melkveehouders eventuele aanpassingen, maar is de aparte melkstroom nog in opbouw.