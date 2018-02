150 blokkades opgeheven, ministerie geeft fouten toe

Bij ruim150 rundveebedrijven is de bedrijfsblokkade opgeheven. Dat meldt het ministerie van LNV, dat op twee punten fouten toegeeft bij de selectie van te blokkeren koeien en bedrijven.

100 van deze vrijgegeven bedrijven waren ten onrechte geblokkeerd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dacht dat hier gegevens over de afkalfdatum miste, maar zegt nu dat uitgegaan is van een verkeerde leeftijdsgrens voor jonge melkkoeien.

Ten onrechte is eerst uitgegaan van 27 in plaats van 24 maanden als ondergrens. Daardoor zijn importkoeien van die leeftijd verkeerd beoordeeld. Runderen die op het moment van import 24 maanden of ouder waren, zijn nu buiten het onderzoek gesteld, aldus LNV in een persbericht.

Tweelingkalveren geboren na 1 januari

De andere misser die het ministerie toegeeft, betreft tweelingkalveren die dit jaar zijn geboren na 1 januari. Ook die zijn ‘ten onrechte meegenomen in het onderzoek’, zoals het LNV het formuleert. De blokkade van ruim 900 individuele kalveren is in verband hiermee opgeheven.

Herstelmeldingen van rundveebedrijven in I&R

De overige 50 bedrijven die zijn vrijgegeven, hebben zelf herstelmeldingen gedaan in I&R en zo de administratie kloppend gemaakt. Die zijn dit weekend meteen verwerkt waarna de blokkades zijn opgeheven.

Bij het onderzoek zijn verschillende administratieve systemen naast elkaar gelegd, zo verklaart LNV zijn werkwijze. Daarbij zijn ‘onregelmatigheden’ ontdekt. Welke precies en hoeveel, wordt niet gemeld. Wel wordt nu gemeld dat tegen 47 bedrijven waarbij uit inspectie bleek dat de registratie niet overeenkwam met de situatie in de stal, proces verbaal is opgemaakt.

LNV zet onderzoek voort

Bij 99 bedrijven zijn inspecties uitgevoerd, wordt nu gemeld. Niet duidelijk is of dit extra inspecties zijn naast al eerder gemelde 150 gedane inspecties, of nieuwe. In de eerste Kamerbrief over de vermoedens van fraude, was sprake van 45 bedrijven waar de I&R niet op orde was.

Het onderzoek wordt de komende weken voortgezet, aldus LNV.