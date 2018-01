‘Wissen registratiefraude I&R heeft geen zin’

Het wissen van fraude met de I&R-registratie van melkvee heeft geen zin. “Het op orde brengen van de I&R met het doorgeven van correcties is prima, maar denk niet dat daarmee sporen van fraude uitgewist worden.” Dat zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO melkveehouderij.

Meulenbroeks reageert daarmee op een reactie van ZLTO-bestuurder Jos Verstraten op de weblog Foodlog. Verstraten merkt onder een discussie op de website op dat hem ‘via via ter ore is gekomen dat overtreders sporen aan het wissen zijn door vaarzen te laten slachten.’

Inkeerregeling voor melkveehouders

Het betreffende artikel is een opinie van Frits van der Schans en Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Ze pleiten voor een soort inkeerregeling voor melkveehouders die vrijwillig aangeven dat ze fouten hebben gemaakt, inclusief een soort strafvermindering voor ‘lichte overtredingen’. Dat zou NVWA controletijd sparen en het zou kunnen zorgen voor proportionele sancties.

Volgens Meulenbroeks zijn alle registraties in I&R inmiddels vastgelegd en bedrijven ‘gevlagd’. Dat houdt onder meer in dat bijvoorbeeld vaarzen van bedrijven met een hoog percentage tweelingen die nu worden geslacht extra gecontroleerd worden. Dat wil overigens niet zeggen dat het dan per se gaat om risicobedrijven of bedrijven die gefraudeerd hebben. Ook op andere manieren worden extra controles uitgevoerd om te voorkomen dat bewijzen van fraude worden gewist.

Lopend onderzoek

De NVWA wil tijdens het onderzoek nog niets zeggen over hoe en wat er allemaal wordt gecontroleerd. Meer informatie over aantallen bedrijven die op slot zitten worden ook niet verstrekt. Het enige dat een woordvoerder kwijt wil is dat het onderzoek naar bedrijven ‘nog steeds bezig is’.

Volgens het ministerie van LNV wordt er ‘hard gewerkt aan het onderzoek’. Een woordvoerder verwacht dat er binnen een week meer nieuws naar buiten komt over de fraude met I&R. Dan komt er wellicht meer duidelijkheid hoeveel bedrijven er inmiddels bij zijn gekomen waar fouten in de I&R zijn vastgesteld.

Dan komt er mogelijk ook meer duidelijkheid over andere vragen, bijvoorbeeld over de manier waarop de steekproeven van groepen bedrijven precies zijn vastgesteld en wat er precies niet goed was bij de bedrijven waarvan de I&R-registratie ‘niet overeenstemt met de feitelijke situatie’.