‘Veevoerspoor uiterst succesvol’

De fosfaatreductie via het voerspoor was vorig jaar zeer succesvol, constateert directeur Henk Flipsen van veevoerorganisatie Nevedi.

Er is volgens Flipen meer dan 3 miljoen kilo fosfaatuitstoot verminderd, terwijl de doelstelling 1,7 miljoen kilo was.

Gedaalde fosfaatuitstoot via het veevoerspoor

Het CBS bevestigt de gedaalde fosfaatuitstoot via het veevoerspoor. Volgens dit bureau daalde het gemiddelde fosfaatgehalte in krachtvoer voor melkvee van krap 4,3 gram per kilo naar ruim 4,1 gram per kilo.

Henk Flipsen. - Foto: Nevedi

Nevedi dringt ook aan op uitbreiding van de nieuwe pilot met de KringloopWijzer voor 2018. Het aantal van maximaal 700 deelnemers is volgens Flipsen veel te beperkt, zeker gezien de inspanningen die de melkveehouderij vorig jaar heeft gedaan, en die de verwachtingen volgens hem overtroffen.