‘Tweelingtruc’ stond halfjaar terug op discussieforum

De truc om via het opgeven van tweelingen meer melkvee te kunnen houden, stond een halfjaar geleden al op een discussieforum voor melkveehouders.

Op Melkveehouders Prikkebord schrijft reageerder ‘PIONIER’ 6 maanden geleden: “Gewoon een koe laten kalven en opgeven dat er een tweeling is geboren en dan de vaars buiten de melkcontrole houden. Blijft mooi op een halve staan. Tis maar net hoever je gaan wil.” Eronder schrijft ‘matt’ op 24 januari 2018: “@PIONIER kijk hier stond de tweeling tip al, nvwa had eenvoudig een steekproef kunnen doen, en een persbericht naar buiten kunnen doen dat er streng werd gecontroleerd op tweelingen, maar deden niks...” Daaronder staan nog 4 reacties maar dan houdt het lijntje op het prikkebord op. Daar is de fraude met het onterecht opgeven van tweelingen ook het meest bekeken onderwerp.

Co Scholten is beheerder van Melkveehouders Prikkebord en kent het bericht ook: “Iemand constateert iets en dan wordt dat soms een onderwerp of reactie en dat gaat dan zo, ook op tal van andere onderwerpen.” Scholten heeft nog geen vragen gehad van de NVWA over de reactie, zegt hij tegen Boerderij. Verder wijst hij op de regels die gelden voor de leden en bezoekers van het platform. Reacties die in strijd zijn met die regels worden verwijderd.

Oud-bestuurder reageert

Ook op Boerderij.nl wordt door sommige reageerders gesuggereerd dat al langer methodes bekend zijn om onder het fosfaatreductieplan uit te komen. Oud-bestuurder en voormalig melkveehouder Jan Cees Vogelaar is een van hen. Hij schrijft onder een interview met LNV-minister Carola Schouten: “Als bestuurders in de sector zeggen dit niet hebben geweten mag je jezelf met rede afvragen onder welke steen ze liggen te pitten in welk land. Op diverse platforms gingen deze opties en anderen al bijna een jaar geleden de ronde.”