Teller laboratoria IBR/BVD-aanpak staat op drie

Voor het laboratoriumonderzoek bij de aankomende bestrijding van IBR en BVD hebben zich inmiddels drie laboratoria aangemeld. Dat laat ZuivelNL-directeur Folkert Beekman desgevraagd weten.

Naast GD gaat in ieder geval het Belgische Lavetan proberen op de witte lijst te komen. Er kunnen nog labs bijkomen, maar de tijd begint volgens Beekman te dringen.

Per 1 april start het bestrijdingsprogramma van de sector zelf, vooruitlopend op een landelijke aanpak in 2019. GD gaat dit jaar in ieder geval de statussen beheersen. Om te voorkomen dat de uitvoering te veel bij één partij komt te liggen, heeft de stuurgroep het mogelijk gemaakt dat ook andere laboratoria onderzoek mogen doen. Na aanmelding worden laboratoria getoetst door WBVR (voormalig CVI Lelystad). Het is de bedoeling eind februari een eerste publicatie van toegelaten laboratoria te doen. De namen van deze bedrijven worden dan vermeld op de site van ZuivelNL.

Volgens Raf Peeters, laboratoriumdirecteur van Lavetan, heeft het bedrijf in België veel ervaring opgedaan en staat alles klaar om te starten. Over de houding van de Nederlandse instanties en GD is hij afwachtend positief. “We moeten kijken hoe het gaat. We hebben weinig ervaring in Nederland, maar we hopen op een open en transparante samenwerking.”

Een laboratorium dat deelname overweegt is Beter Vee in Maastricht. Directeur Wim Schielen twijfelt. “Dierenartsen werken allemaal via GD, dus ik zou niet weten hoe wij en andere laboratoria er nog tussen kunnen komen.” De kosten voor toelating vindt hij, afgewogen tegen dat risico, te hoog.