Rundveestapel krimpt tot onder 4 miljoen dieren

Nederland telde op 1 januari van dit jaar minder dan 4 miljoen runderen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In totaal werden 3,99 miljoen dieren geteld. Het is voor het eerst sinds de telling van 1 januari 2013 dat Nederland minder dan 4 miljoen runderen herbergt.

Vooral het aantal vrouwelijke dieren is in een jaar tijd behoorlijk gedaald. Waar op 1 januari 2017 nog 3,28 miljoen vrouwelijke runderen werden geteld, waren dat er op 1 januari van dit jaar krap 3,02 miljoen.

Het aantal mannelijke runderen daalde ook, maar dan in minder grote getalen. In totaal werden op 1 januari 971.000 mannelijke dieren geteld, een jaar eerder waren dat er nog 985.000.

Minder dieren tussen 0 en 2 jaar oud

De totale rundveestapel kromp ten opzichte van 1 januari vorig jaar met iets meer dan 270.000 dieren. Vooral het aantal dieren tussen de 0 en 2 jaar oud nam behoorlijk af. In totaal gaat het om een daling van 150.000 runderen in deze leeftijdscategorie. Wat opvalt is dat het aantal vrouwelijke runderen tussen de 4 en 5 jaar zelfs een groei liet zien van iets meer dan 2.000 dieren.

Fosfaatreductieplan

De krimp van de rundveestapel komt niet onverwacht. Vanwege het fosfaatreductieplan zijn veel dieren geëxporteerd of geslacht. De slachtcijfers die RVO publiceert onderstrepen dit feit, want in 2017 werden in totaal net iets meer dan 700.000 runderen geslacht. Nog nooit kwamen er zoveel runderen aan de slachthaken.