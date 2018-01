Rouveen en Hooidammer beste betalers bio 2017

Biologische melkveehouders bij Rouveen waren afgelopen jaar met een melkprijs van € 53,11 financieel het beste af. Dat blijkt uit een overzicht opgesteld door Natuurweide.

Rouveen wordt gevolgd door Hooidammer (Henri Willig) en FrieslandCampina. De vereniging van biologische melkveehouders stelde het pro-forma-overzicht samen op basis van afrekeningen van leden. Voor wat betreft de nabetalingen is gerekend met die van 2016, aangezien die van 2017 nog niet bekend zijn.

Aurora betaalde de laagste melkprijs

Biologische melkveehouders die hun melk leverden aan Aurora ontvingen met een melkprijs van € 46,02 de laagste prijs. Arla betaalde met € 47,34 wat beter. De Deens/Zweedse zuivelonderneming betaalt in Nederland aan zijn leveranciers geen nabetaling uit. Leden-melkveehouders van Arla, die de zuivelonderneming in Nederland niet heeft, ontvingen deze wel en deze nabetaling komt dan nog bij het genoemde bedrag op. Eko Holland bevindt zich met een melkprijs van € 49,11 op een vierde plek. Deze leverancierscoöperatie zag zijn melkaanvoer door een flinke toename van het aantal leden afgelopen jaar het snelste toenemen en moest zich flink inspannen alle extra melk aan de man te brengen. Voor biologisch-dynamische melk betaalde Hooidammers de hoogste prijs.

Natuurweide rekende de melkprijs uit bij een jaarleverantie van ruim 700.000 kilo melk bij 4,22 % vet, 3,44% eiwit en 4,5% lactose. Overall valt op te maken dat de biologische melkprijzen zich afgelopen jaar opvallend goed hebben gehouden, ondanks een flink stijgende melkaanvoer, niet alleen in Nederland maar ook in omliggende landen.