Opbrengst voederbieten 120 ton per hectare

Telers van voederbieten haalden vorig jaar een gemiddelde opbrengst van 120 ton product per hectare, met uitschieters tot wel 150 ton per hectare.

Het was wat betreft groeiomstandigheden een heel best bietenjaar. Dat meldt Limagrain.

Comeback van voederbieten

Voederbieten maken een echte comeback door. Nadat het gewas nog maar 280 hectare in 2014 telde, was het areaal in 2017 al toegenomen tot 1.540 ha. Limagrain stelt dat gebruikers een hogere voeropname signaleren met stijgende gehalten in de melk en een besparing op krachtvoer. Limagrain meldt een toename van gemiddeld 0,5 liter melk per koe, met 0,1% tot 0,3% meer melkvet en 0,05% tot 0,5% meer melkeiwit.

Bekijk ook deze video: Voederbieten door de mais

Vergroeningsgewas

Voederbieten tellen mee als vergroeningsgewas, maar ook wordt er gesproken over de mogelijkheden van voederbieten als derogatiegewas. Dat is het gewas nu nog niet, maar door de diepe beworteling en de nutriënten opname tot diep in het najaar zou het daar best voor in aanmerking kunnen komen.

Met uitzondering van veegrond kunnen voederbieten op elke grondsoort met een goede bodemstructuur en ontwatering geteeld worden.