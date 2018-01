Ook ‘Duitsland-route’ koeienfraude in onderzoek

Veehouders gebruiken import van koeien uit Duitsland om de fosfaatuitstoot op papier te drukken.

Veehouders hanteren niet alleen fraude met meerlingkalveren om er een grotere veestapel op na te houden door in theorie de fosfaatproductie naar beneden te brengen. Ook de import van koeien uit Duitsland wordt gebruikt om de fosfaatuitstoot op papier te drukken. Bij deze methode vullen veehouders gaten in hun veestapel aan, die ontstaan door de slacht van oudere dieren, door jonge koeien te importeren uit Duitsland. Deze koeien worden echter niet als koe maar als vaars geregistreerd, zodat er op papier sprake is van minder fosfaatuitstoot en er meer gemolken kan worden. De ‘Duitsland-route’ is onderdeel van het fraudeonderzoek.

Illegale handelswijze bekend in branche

In Dagblad van het Noorden meldt een Friese boer die anoniem wil blijven, dat deze frauduleuze constructie via Duitsland loopt, waar regelmatig veeveilingen plaatsvinden. Een oud-belangenbehartiger bevestigt dat deze illegale handelwijze bekend was in de branche. Volgens de oud-belangenbehartiger is dit gesjoemel mogelijk doordat de I&R-systemen van beide landen niet één op één met elkaar gekoppeld zijn. Zo blijft onbekend of het gekochte Duitse dier daadwerkelijk een koe of een pink/vaars is.

NVWA en RVO.nl reageren terughoudend

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil bevestigen noch ontkennen dat de keuringsdienst op de hoogte is van deze specifieke vorm van fraude. Het enige dat de NVWA hierover meldt is dat er momenteel naar meerdere vormen van fraude onderzoek wordt gedaan.

Ook RVO.nl is zeer terughoudend met het geven van informatie. Wel bevestigt een RVO.nl-woordvoerder dat de Duitse importcijfers een onderdeel vormen van het onderzoek naar fraude dat nu plaatsvindt.

Overigens lijkt het niet alleen om koeien uit Duitsland te gaan. Een melkveehouder uit het oosten des lands, die eveneens niet genoemd wil worden, zegt dat het niet alleen om Duitse koeien gaat maar dat er ook om dezelfde reden dieren uit Denemarken en Tsjechië worden gehaald.