Nieuw Zeeland test op voorkomen M. bovis

Nieuw Zeeland gaat in het hele land melk testen op het voorkomen van Mycoplasma bovis.

De testen zijn al uitgevoerd op bedrijven in Canterbury, Otago en Southland. Daar zijn inmiddels veertien bedrijven positief getest op Mycoplasma bovis. Van het meest recente bedrijf zijn nog 30 contactbedrijven in onderzoek. Tot vorig jaar juli was de bacterie nog nooit vastgesteld in Nieuw Zeeland. De eerste besmettingen waren op het Zuidereiland, maar nu is de bacterie ook op het Noordereiland gevonden.

De door het Ministery for Primary Industries en de zuivelorganisaties breed ingezette testen moeten zicht geven op de verspreiding van de bacterie en bijdragen aan het terugdringen van de bacterie, of zelfs de uitroeiing ervan.

Tankmelk en uitgehouden melk

De test zal worden uitgevoerd op tankmelk, gelijktijdig met de reguliere monstername. Daarnaast zullen ook twee monsters worden onderzocht op uitgehouden melk. De kans dat de bacterie hier wordt gevonden is groter, omdat besmetting van de bacterie tot gezondheidsproblemen kan leiden, waaronder mastitis. Dat geeft afwijkende melk die door de veehouders niet in de tank wordt gemolken.

M. bovis in 1% van Nederlandse tankmelkmonsters

In Nederland is uit een eenmalige tankmelkscreening in april 2017 Mycoplasma bovis aangetoond in 1% van de tankmelkmonsters. Dat is niet de ware prevalentie, want daarvoor zou een grotere steekproef op meer bedrijven nodig zijn. Toch komt het wel overeen met de prevalentie in de ons omringende landen. De screening geeft een beeld van de koeien die op dat moment aan de melk waren. Deze geeft geen beeld van het jongvee en droge of zieke koeien waarvan de melk wordt uitgehouden.