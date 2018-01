Nederlandse melkproductie neemt wat af

De Nederlandse melkproductie is in december vorig jaar uitgekomen op 1,2 miljoen ton. Daarmee komt de jaarproductie uit op 14,297 miljoen ton.

Dat is een lichte daling ten opzichte van totale productie in 2016, toen 14,324 miljoen ton melk werd geproduceerd. Dat blijkt uit registraties van Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO.nl).

Einde aan jarenlange groei

Door de daling van de jaarproductie komt een einde aan een jarenlange groei van de melkplas. In 2008 werd 11,616 miljoen ton geproduceerd door de Nederlandse melkveehouderij om in de jaren daarna steevast te groeien. Vooral na afschaffing van het melkquotum in 2015 is een duidelijke groei zichtbaar. In 2016 werd 1 miljoen ton melk meer geproduceerd dan in 2015.

Fosfaatreductieplan

Een logische verklaring voor de daling van de omvang van de melkplas in 2017 kan worden gevonden in het fosfaatreductieplan. Door het fosfaatreductieplan is veel vee geruimd en dat zorgde eerder al voor een recordaantal runderslachtingen. In totaal kwamen vorig jaar iets meer dan 700.000 runderen aan de haken.

Dagproductie melk

De dagproductie lag in december op 38.800 ton, wat ten opzichte van november een lichte stijging is. Het vetpercentage lag op 4,51% (52.289 ton), terwijl het gemiddelde vetpercentage in heel 2017 op 4,36% lag. In de laatste maanden van het jaar ligt het vetpercentage echter altijd wat hoger. In december 2016 lag het vetpercentage met 4,58% (55.142 ton) zelfs nog iets hoger.