Nederland produceert 2% minder kaas in 2017

De wereldhandel in kaas is vorig jaar met 6% gestegen, maar de Nederlandse kaasindustrie heeft daar iets minder aan bijgedragen, want die heeft 2% minder kaas gemaakt dan vorig jaar.

Dit vertelde Marlou Verkleij, voorzitter van de stichting Nederlandse kaasbeurs, op de Nieuwjaarsbijeenkomst in De Meern. In 2016 werd 888.000 ton kaas geproduceerd in Nederland, vorig jaar (volgens voorlopige gegevens) 870.000 ton.

Van de export gaat 85% nog altijd naar bestemmingen in Europa. De import bedroeg ongeveer 330.000 ton. Het percentage importkaas met Europese herkomst ging ondertussen omhoog. In 2016 was dat 96%, vorig jaar 98%.

‘Het jaar van de boter’

Het jaar 2017 was volgens Verkleij niet zozeer het jaar van de kaas, maar het jaar van de boter. De gemiddelde notering steeg vorig jaar met bijna € 2.000 per ton, van bijna € 3.260 naar goed € 5.215 per ton.