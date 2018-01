Nattigheid lastig voor schapen

De neerslag van de laatste weken maakt het voor schapen lastig een droge ligplaats te vinden in de weide.

Ook zorgt de nattigheid er voor dat de klauwtjes van schapen verweken waardoor de gevoeligheid voor klauwproblemen toeneemt. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Drogestofgehalte gras is laag

Een ander gevolg van veel neerslag is dat het drogestofgehalte van het gras erg laag is, waardoor schapen soms wel tot 40 kilo product per dag moeten opnemen om aan 2 kilo drogestof te komen.

Leverbotinfectie

Te weinig opname van droge stof kan negatieve gevolgen hebben voor ontwikkelende vruchten in drachtige ooien. Daarnaast kunnen de besmettelijke stadia van leverbot zich nu over grotere afstand verplaatsen en dat verhoogt het risico op leverbotinfectie.

De GD adviseert schapenhouders maatregelen te nemen als een of meer van bovenstaande zaken zich (kunnen) voordoen.