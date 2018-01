NVWA had beperkt zicht op I&R

De NVWA had in de loop van vorig jaar beperkt zicht op de naleving en juistheid van de identificatie en registratie van geboortemeldingen van kalveren in de melkveehouderij.

Dat werd halverwege 2017 vastgelegd in de Integrale risicoanalyse zuivelketen van de NVWA. ‘Weinig signalen van fraude’ De NVWA stelt vast dat in de zuivelketen weinig signalen van fraude waren. “Dit is opvallend omdat de zuivelindustrie wat betreft omzet een van de grootste sectoren in de Nederlandse voedselmiddelenindustrie is”, stelt de analyse. Dat kan echter ook komen dat fraude-onderzoek in de zuivel geen speerpunt was voor de NVWA, waardoor er mogelijk onvoldoende zicht op was. ‘Geen specifiek toezicht op opfok en jongvee’ Het rapport stelt vast dat er geen gericht toezicht was op opfok- en jongveebedrijven. Eveneens was er weinig zicht op oorzaken van kalversterfte.