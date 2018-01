Molenkamp Holsteins roodbontfokker van het jaar

Familie Van Wichen, met bedrijfsnaam Molenkamp Holsteins, is door Platform Roodbont uitgeroepen tot roodbontfokker van het jaar 2017.

Bij de fokkerij en management ligt de nadruk op een productieve, gezonde en zelfredzame veestapel. Het bedrijf herbergt meerdere koefamilies, waarvan de Grietjes wel de bekendste zijn. Deze koefamilie is inmiddels breed vertakt, via vrouwelijke en mannelijke nakomelingen. Via Farfan, Andy, Kuyt Red, Pepe en Bolt RF zijn de Grietjes succesvol met dochter-geteste stieren in de indexlijst van Nederland en Duitsland.

Kampioen en reservekampioen

Molenkamp Roos 5 (Aikman x Colt P) en Grietje 223 P (Kanu P x Ladd P) werden afgelopen jaar respectievelijk kampioen en reservekampioenschap roodbont jong op de Dairy Fair Mariënwaerdt in Beesd, met tevens de beste bedrijfscollectie.

Dynamic Espot

Dynamic Espot (Fageno x Jerudo), in gezamenlijk eigendom met familie Hoftijzer, is een kleindochter van Grietje 61. Zij werd roodbontvaarzenkampioen op de Midsummer Dairy Show in Schijndel, kampioen vaarzen op de fokveedag in Hellevoetsluis en roodbontreservekampioen vaarzen HHH Zwolle 2017.