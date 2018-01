Meer fosfaatruimte bij pilot KringloopWijzer

Melkveehouders die gebruik willen maken van de pilot KringloopWijzer en fosfaatrechten kunnen mogelijk per individueel bedrijf tot 7,5% extra fosfaatruimte benutten.

LTO Nederland en andere betrokken partijen spreken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de invulling van de pilot KringloopWijzer, die dit jaar wordt gehouden. Via de pilot kunnen melkveehouders de mineralenboekhouding bedrijfsspecifiek verantwoorden.

Meer koeien binnen fosfaatrechten

Bedrijven die efficiënt met mineralen om gaan, kunnen hiermee bij hetzelfde aantal fosfaatrechten meer koeien houden dan op basis van de forfaitaire normen. Bij de pilot wordt wel een bovengrens gesteld aan het voordeel per bedrijf, de sector stelt hierbij 7,5% voor. Dit is om te voorkomen dat het fosfaatplafond wordt overschreden. De fosfaatruimte die nodig is voor de pilot KringloopWijzer komt voort uit de fosfaatreductie via het voerspoor.

“We bezien vanuit het ministerie en in overleg met de sector, hoe de pilot eruit komt te zien. Dit percentage van 7,5% nemen we hierbij mee”, laat het ministerie desgevraagd weten.

Ruimte voor 700 bedrijven

Binnen het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is ruimte voor een pilot met 700 bedrijven. De KringloopWijzer is nog onvoldoende geborgd om dit als onderbouwing van de fosfaatrechten te gebruiken. De pilot moet bijdragen aan de onderbouwing van het systeem, dat nu alleen nog als managementsysteem wordt geruikt. LTO wil dat er zoveel mogelijk verschillende typen bedrijven mee doen aan de pilot.

Hoe de pilot er precies uit komt te zien, is nog onderwerp van gesprek.