Mastitisdetectie met warmtebeeldcamera

Beginnende uierontsteking bij koeien en geiten is goed op te sporen met behulp van een warmtebeeldcamera en speciaal ontwikkelde software.

Dit stelt het Canadese bedrijf EIO diagnostics. Een van de oprichters heeft het systeem zelf ontwikkeld op zijn geitenbedrijf op Vancouver Island in Canada. Hij zocht een goedkoop detectiesysteem voor zijn bedrijf waar geen melkrobot (met eigen detectiemiddelen) aanwezig is, maar vond niets. Uiteindelijk ontwikkelde hij zelf een systeem. De hittebeeldcamera is nu verwerkt in een kleine tablet ter grootte van een i-pad. Vroege ontstekingen kunnen worden gevonden door met de tablet het uier te filmen.

Vaste prijs per koe of geit

In Canada wordt het systeem aan de man gebracht via een servicecontract. Voor geitenbedrijven wordt een prijs gevraagd van $ 3,00 (nu € 1,99) per geit, per maand, voor koeien is de prijs $ 5,00 (€ 3,32).