‘Loting bij verdeling fosfaatrechten uit fosfaatbank’

De fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden naar verwachting per loting verdeeld onder grondgebonden boeren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jonge boeren (tot 40 jaar) en ‘oude’ boeren.

Dat meldt Netwerk Grondig op basis van overleg met het ministerie. Het ministerie werkt nog aan de regeling en wil hier inhoudelijk nog niet op reageren.

Niet verhandelbaar

De rechten van de fosfaatbank worden, volgens Netwerk Grondig, verleend in de vorm van een ontheffing voor extra fosfaatproductie. De rechten zijn niet verhandelbaar en zodra een boer niet meer grondgebonden is, worden de rechten ingetrokken.

Loting eens per jaar

De loting voor de rechten uit de fosfaatbank wordt naar verwachting eens per jaar gedaan, in het najaar. Hoeveel rechten er via de fosfaatbank beschikbaar komen is afhankelijk van het aantal transacties van fosfaatrechten. Bij iedere transactie van rechten moet 10% van de rechten afgestaan worden aan de fosfaatbank. In de wet is al opgenomen dat fosfaatrechten uit de fosfaatbank bestemd zijn voor grondgebonden bedrijven. De definitieve regeling wordt over enkele maanden verwacht.