Krap in jongvee loont

Bedrijven die zelf jongvee opfokken en minder dan 5,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien hebben, scoren de beste economische kengetallen. Ook op het gebied van levensduur en uitval door sterfte scoren deze bedrijven beduidend beter.

Minder jongvee aanhouden is interessanter dan uitbesteden, blijkt uit een analyse van Flynth voor Melkvee100plus. Hierin zijn 1.347 melkveebedrijven opgedeeld in 3 groepen: zelf opfokken, jongveeopfok uitbesteden of kalveren verkopen en vaarzen aankopen. De categorie zelf opfokken is het grootste (86% van de bedrijven) en opgedeeld in een groep met weinig jongvee (minder dan 5,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien), gemiddeld (5,5 tot 6,5 stuks jongvee) en veel jongvee (meer dan 6,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien).

De gehalten in de melk variëren nauwelijks tussen de bedrijfstypen.

Op het gebied van de economische kengetallen scoren de bedrijven die vee aankopen het minst. De bruto geldstroom, marge per VAK en marge op bedrijfsniveau blijven achter. De categorie die daar op volgt, zijn de bedrijven die het jongvee volledig elders later opfokken. Van de bedrijven die zelf jongvee opfokken, realiseren bedrijven met weinig jongvee de hoogste marge per VAK en per bedrijf. Ook per 100 kilo melk realiseren deze bedrijven de beste cijfers. Op het gebied van vervanging en levensproductie scoren bedrijven met weinig eigen jongvee en opfok op het eigen bedrijf beduidend beter.

Aankoop-bedrijf: hoogste verkoopprijs kalf

Bedrijven die de kalveren verkopen en vaarzen aankopen realiseren de laagste verkoopprijs voor koeien maar de hoogste verkoopprijs voor de kalveren, waarschijnlijk door het insemineren met vleesrassen. Deze bedrijven hebben daarnaast gemiddeld de oudste gebouwen wat mogelijk één van de redenen is om zelf geen jongvee op te fokken. Opvallend is ook het hoge sterftepercentage bij de koeien.

Van de melkveebedrijven die zelf opfokken hebben degenen met de weinig jongvee de hoogste marge per VAK eigen arbeid en per bedrijf. Ook per 100 kilo melk realiseren deze bedrijven de beste economische cijfers. - Foto: Anne van der Woude

Wat eveneens opvalt is dat de bedrijven die gedeeltelijk eigen jongvee opfokken een stuk groter zijn dan gemiddeld; 127 koeien ten opzichte van 112 koeien gemiddeld. Deze bedrijven zijn ook de meest intensieve bedrijven qua melkproductie per hectare. Verder valt op dat bedrijven met gedeeltelijke eigen opfok de meeste kilo’s melk per koe en VAK realiseren.

Flynth heeft de analyse uitgevoerd op basis van de cijfers van 2016. Hoewel de cijfers over 2017 anders zullen zijn, geeft deze analyse wel een zuiver beeld van de effecten zonder invloeden van de fosfaatproblematiek.