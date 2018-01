Knelgeval grondgebonden groei melden voor 15 februari

Knelgevallen in de regeling grondgebonden groei melkveehouderij moeten zich voor 15 februari 2018 melden bij RVO.nl.

Het gaat om bedrijven met een melkveefosfaatoverschot (MFO) dat in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager was. Of bedrijven die in 2014 tijdelijk minder fosfaat met melkvee hebben geproduceerd, of meer grond in gebruik hadden vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.

Dergelijke situaties kunnen mogelijk aanspraak maken op voorzieningen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Deze wet is per 1 januari 2018 ingegaan en opgenomen in de Meststoffenwet.

Bijzondere omstandigheden voor deze regeling