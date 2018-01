Keurentjes trekt boetekleed aan om grupstal

‘We hebben de impact onderschat van het voorstel’, aldus voorzitter Keurentjes van FrieslandCampina.

In een brief aan alle ongeveer 700 Nederlandse leden met een grup- of aanbindstal trekt FrieslandCampina het boetekleed aan voor de ongelukkige communicatie rond de toekomst van deze staltypes. Het nieuwbouw- en uitbreidingsverbod blijft ondertussen overeind.

Lees onderaan dit artikel de complete brief van Keurentjes.

Solidariteit

“We hebben de impact onderschat van het voorstel om vanaf 2018 uitbreiding of nieuwbouw van grup-, of aanbindstallen niet langer toe te staan,” schrijft voorzitter Frans Keurentjes. In een folder, die tijdens ledenbijeenkomsten vorig najaar is verspreid, had zeker het woord ‘uitfaseren’ niet mogen staan, stelt de voorzitter. “Veel leden zijn diep geraakt, omdat ze het gevoel hebben te worden buitengesloten van de coöperatie en vragen zich af waar het gelijkheidsbeginsel en de solidariteit zijn,” gaat hij verder.

Bewegingsvrijheid koe

Volgens Keurentjes had het allemaal niet zo moeten en hoeven gaan. Dat was mogelijk geweest door eerder met de leden te gaan praten over het thema ‘bewegingsvrijheid’ voor de koe en over de eisen hieromtrent vanuit de markt en dierenorganisaties. Van beide kanten wordt aangegeven dat het aanbinden van vee niet langer wenselijk is. Klanten van FrieslandCampina vragen volgens Keurentjes steeds vaker wat er wordt gedaan om het aantal grup-, of aanbindstallen te verminderen, en of er iets kan worden gedaan om de aangebonden dieren meer bewegingsvrijheid te geven.

Focus Planet-voorwaarden

Uiteindelijk komt het aan op behoud van marktpositie, zo constateert FrieslandCampina. Daarom heeft de zuivelsector als geheel, zo benadrukt FrieslandCampina, besloten gehoor te geven aan de vraag van markt en dierenorganisaties. Als gevolg daarvan is de bepaling opgenomen in de nieuwe Focus Planet-voorwaarden dat er bij nieuwbouw of uitbreiding van stallen geen grup- of aanbindstallen meer worden gebouwd of ingericht.

Elk bedrijf wordt bezocht

Alle bedrijven met een stal van dit type worden individueel bezocht door een adviseur van FrieslandCampina. Daarbij worden bedrijfskenmerken en toekomstplannen geïnventariseerd en wordt gekeken naar mogelijkheden om verder te gaan. Voorafgaand hieraan is Keurentjes zelf, samen met directeur coöperatiezaken Jeroen Elfers, al bij enkele grupstalboeren geweest om de gemoederen wat te sussen. Keurentjes benadrukt ook in zijn brief dat FrieslandCampina niet wil suggereren dat boeren met een aanbindstal slecht met hun dieren omgaan. Punt is echter dat dit voor de buitenwereld niet genoeg is.